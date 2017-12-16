В Норвегии кот выжил после 40 минут в стиральной машине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Домашний кот в Норвегии выжил после 40-минутной стирки в стиральной машинке, передает УНН со ссылкой на NRK.
"Пока отец семьи вышел из комнаты со стиральной машинкой, чтобы забрать дополнительную пару грязных носков, кот Зеро залез в барабан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина не заметил кота и выбрал программу для стирки шерстяных вещей, которая предусматривает температурный режим в 30 градусов.
По словам владельцев кота, когда питомца достали после завершения стирки, "Зеро был липким. Он выглядел совсем избитым и гораздо худее, чем обычно. Он не ориентировался в пространстве, его тошнило".
Отмечено, что семья сразу отвезла кота в ветеринарную клинику, а через два дня Зеро вновь смог вернуться к привычной жизни.
"Теперь он пахнет мылом. Коты вообще не любят воду. Я не думаю, что после этого Зеро она будет нравиться ему больше", - сказал владелец кота.
По словам ветеринара, в которую привезли кота сразу после инцидента, такого случая в ее практике еще не было. Однако, она думает, что это происходит гораздо чаще, чем можно представить, просто не о каждом таком случае сообщается.
Владелец кота назвал рождественским подарком то, что с котом ничего не случилось.
Напомним, одесских кошек официально признали частью экосистемы города.