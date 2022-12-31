У низці областей України вже оголосили відбій повітряної тривоги

Деталі

Станом на 16:05 відбій повітряної тривоги оголошено у всіх західних та низці центральних областей України.

У столиці теж дали відбій повітряній тривозі.

Додамо

Перші повідомлення про повітряні тривоги почали з'являтись сьогодні ближче до 12:30.

Наразі відомо, що у результаті масованої ракетної атаки рф у Києві поранено 16 осіб. Також є інформація про руйнування у кількох районах.