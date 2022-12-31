В ряде областей Украины уже объявили отбой воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине пошли отбои воздушной тревоги, передает УНН.
Детали
По состоянию на 16:05, отбой воздушной тревоги объявлен во всех западных и ряде центральных областей Украины.
В столице тоже дали отбой воздушной тревоге.
Добавим
Первые сообщения о воздушных тревогах начали появляться сегодня ближе к 12:30.
В настоящее время известно, что в результате массированной ракетной атаки рф в Киеве ранены 16 человек. Также есть информация о разрушениях в нескольких районах.