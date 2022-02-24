У Ніжині обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС: поранено трьох рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У місті Ніжин (Чернігівська область) обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. В результаті обстрілу поранено трьох рятувальників. Про це у своєму Telegram повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко, передає УНН.
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“Станом на 06:30 загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано 3 співробітники ДСНС”, - йдеться в повідомленні.
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