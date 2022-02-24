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15 марта, 19:03 • 98804 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127975 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115678 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109887 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100681 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97124 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84780 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Нежине обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС: ранены трое спасателей

В Нежине обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС: ранены трое спасателей

Киев • УНН

 • 408440 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В городе Нежин (Черниговская область) обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей. Об этом в своем Telegram сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает УНН.

Цитата

“По Состоянию на 06:30 возгорания на складах боеприпасов в сек. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межгорье повреждено 39 ГПСЧ (проводится отвод личного состава) в Киевской области. В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Добавим

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай объявил общую эвакуацию местных жителей.

На всей территории Украины вводится военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении.

Сегодня утром в Киеве прогремела серия мощных взрывов.

Особенно хорошо взрывы были слышны на Левом берегу и в районе городов-спутников Бровары и Борисполь. Очевидцы насчитывают до 7 взрывов.

О взрывах сообщают жители Харькова, Бердянска, Одессы, Житомира.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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