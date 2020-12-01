У німецькому місті Трір автівка здійснила наїзд на людей: є жертви

“Декілька поранених, які були збиті автомобілем, в пішохідній зоні в Трірі. Будь ласка, уникайте цього району, поліція перебуває на місці разом з іншими службами екстреної допомоги”, — повідомили правоохоронці.

“Ми заарештували людину, машина була знайдена. Попередньо — двоє людей померли. Будь ласка, продовжуйте уникати центру міста”, — додали трохи пізніше в міському управлінні поліції.

Радіо SWR з посиланням на мера Тріра Вольфрама Лейбе також повідомило, що, як мінімум, двоє постраждалих померли, а водій був затриманий.

За інформацією видання Bild — також постраждали щонайменше 10 осіб.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier . Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier # TR0112