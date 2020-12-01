У німецькому місті Трір автівка здійснила наїзд на людей: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У німецькому місті Трір, земля Рейнланд-Пфальц, легковий автомобіль виїхав на пішохідну зону і скоїв наїзд на людей, за попередньою інформацією місцевих ЗМІ — є загиблі, пише УНН з посиланням також на повідомлення місцевої поліції та видання Bild.
“Декілька поранених, які були збиті автомобілем, в пішохідній зоні в Трірі. Будь ласка, уникайте цього району, поліція перебуває на місці разом з іншими службами екстреної допомоги”, — повідомили правоохоронці.
“Ми заарештували людину, машина була знайдена. Попередньо — двоє людей померли. Будь ласка, продовжуйте уникати центру міста”, — додали трохи пізніше в міському управлінні поліції.
Радіо SWR з посиланням на мера Тріра Вольфрама Лейбе також повідомило, що, як мінімум, двоє постраждалих померли, а водій був затриманий.
За інформацією видання Bild — також постраждали щонайменше 10 осіб.
Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier . Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier # TR0112— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020