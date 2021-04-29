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У німецькій лікарні вбили 4 осіб

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КИЇВ 29 квітня. УНН. В лікарні в німецькому місті Потсдам знайшли тіла 4 вбитих осіб. Підозрювану у злочині жінку затримала поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Представник поліції штату Бранденбург заявив, що офіцерів викликали до клініки Оберлін незадовго до 21 години. За його словами, вони виявили чотирьох загиблих та п’яту людину, яка отримала серйозні поранення.

“Жертви мали ознаки значного зовнішнього насильства”, — заявив представник поліції Торстен Гербст.

Гербст заявив, що затриману жінку підозрюють у вбивствах, але відмовився наразі надавати додаткові деталі.

Нагадаємо

Щонайменше 31 житель Колумбії зазнав поранень під час збройного нападу на сході країни.

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