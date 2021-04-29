В немецкой больнице убили 4 человек
Киев • УНН
КИЕВ 29 апреля. УНН. В больнице в немецком городе Потсдам нашли тела 4 убитых человек. Подозреваемую в преступлении женщину задержала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Представитель полиции штата Бранденбург заявил, что офицеров вызвали в клинику Оберлин незадолго до 21 часа. По его словам, они обнаружили четырех погибших и пятую человека, который получил серьезные ранения.
“Жертвы имели признаки значительного внешнего насилия”, — заявил представитель полиции Торстен Хербст.
Хербст заявил, что задержанную женщину подозревают в убийствах, но отказался пока предоставлять дополнительные детали.
Напомним
По меньшей мере 31 житель Колумбии получил ранения во время вооруженного нападения на востоке страны.