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У німецькій армії не вистачає солдатів та технічного персоналу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Через відсутність солдатів на технічного персоналу німці планують допускати до служби у збройних силах осіб, які не мають німецького громадянства. Політики усіх партій визнали таке рішення цілком можливим. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Федеральне міністерство оборони не виключає приймання іноземців до Бундесферу, але поки що жодних деталей не озвучує. Речник міністерства визнала, що Бундесфер повинен розростатися і тому потребує кваліфікованого персоналу.

"Нині ми аналізуємо і беремо до уваги усілякі можливі варіанти", - сказала речник міністерства оборони Німеччини.

Експерт у справах оборони з партії SPD Карл-Гайнц Бруннер допускає прийняття іноземців до Бундесферу, але остерігає від створення армії найманців.

"Щоб стати солдатом Бундесферу рекрут не з Євросоюзу повинен отримати німецьке громадянство", - вважає Бруннер.

А Флоріан Ган з CSU зазначає, що набір іноземців необхідно обмежити до громадян євросоюзних країн.

2011 року в рамках реформи німецьких збройних сил, було ліквідовано обов’язковий набір до війська. Метою реформи було створення 200-тисячної професійної армії. Сьогодні ж не вистачає не тільки бажаючих служити солдатів, а й технічного персоналу.

Нагадаємо, з 128 багатоцільових винищувачів бундесверу Eurofighter до виконання завдань готові близько 10 літаків, а до реальних боїв - лише чотири. Про це пише Der Spiegel.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити оборонний бюджет.

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