В немецкой армии не хватает солдат и технического персонала - СМИ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38538 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102086 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124121 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131668 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168956 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153282 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141038 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130453 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181211 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В немецкой армии не хватает солдат и технического персонала - СМИ

В немецкой армии не хватает солдат и технического персонала - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11966 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Из-за отсутствия солдат на технического персонала немцы планируют допускать к службе в вооруженных силах лиц, не имеющих немецкого гражданства. Политики всех партий сочли такое решение вполне возможным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Федеральное министерство обороны не исключает приема иностранцев в Бундесфер, но пока никаких деталей не озвучивает. Представитель министерства признала, что Бундесфер должен разрастаться и поэтому требует квалифицированного персонала.

"Сейчас мы анализируем и учитываем всевозможные варианты", - сказала пресс-секретарь министерства обороны Германии.

Эксперт по делам обороны из партии SPD Карл-Хайнц Бруннер допускает принятие иностранцев в Бундесфер, но предостерегает от создания армии наемников.

"Чтобы стать солдатом Бундесфера рекрут не из Евросоюза должен получить немецкое гражданство", - считает Бруннер.

А Флориан Ган с CSU отмечает, что набор иностранцев необходимо ограничить до граждан евросоюзных стран.

2011 года в рамках реформы немецких вооруженных сил, было ликвидировано обязательный набор в армию. Целью реформы было создание двухсоттысячной профессиональной армии. Сегодня же не хватает не только желающих служить солдат, но и технического персонала.

Напомним, с 128 многоцелевых истребителей бундесвера Eurofighter к выполнению задач готовы около 10 самолетов, а к реальным боям - всего четыре. Об этом пишет Der Spiegel.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить оборонный бюджет.

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