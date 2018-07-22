В немецкой армии не хватает солдат и технического персонала - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Из-за отсутствия солдат на технического персонала немцы планируют допускать к службе в вооруженных силах лиц, не имеющих немецкого гражданства. Политики всех партий сочли такое решение вполне возможным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Федеральное министерство обороны не исключает приема иностранцев в Бундесфер, но пока никаких деталей не озвучивает. Представитель министерства признала, что Бундесфер должен разрастаться и поэтому требует квалифицированного персонала.
"Сейчас мы анализируем и учитываем всевозможные варианты", - сказала пресс-секретарь министерства обороны Германии.
Эксперт по делам обороны из партии SPD Карл-Хайнц Бруннер допускает принятие иностранцев в Бундесфер, но предостерегает от создания армии наемников.
"Чтобы стать солдатом Бундесфера рекрут не из Евросоюза должен получить немецкое гражданство", - считает Бруннер.
А Флориан Ган с CSU отмечает, что набор иностранцев необходимо ограничить до граждан евросоюзных стран.
2011 года в рамках реформы немецких вооруженных сил, было ликвидировано обязательный набор в армию. Целью реформы было создание двухсоттысячной профессиональной армии. Сегодня же не хватает не только желающих служить солдат, но и технического персонала.
Напомним, с 128 многоцелевых истребителей бундесвера Eurofighter к выполнению задач готовы около 10 самолетов, а к реальным боям - всего четыре. Об этом пишет Der Spiegel.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить оборонный бюджет.