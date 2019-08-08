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У Німеччині звинувачують чоловіка в 700 випадках насильства над дітьми

У Німеччині звинувачують чоловіка в 700 випадках насильства над дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На південному заході Німеччини, в місті Фрайбурзі прокуратура звинувачує колишнього лідера бойскаутів в 700 випадках сексуального насильства над 4 дітьми. Про це передає УНН з посиланням на DW.

Прокурори Фрайбурга розповіли, що 41-річний чоловік знущався над чотирма дітьми у віці від 7 до 14 років, в місті Штауфен протягом 8 років, в період з 2010 по 2018 рік. Слідство встановило, що над однією з жертв підозрюваний поглумився більше 500 разів.

Чоловік був заарештований за звинуваченням в 696 випадках сексуального насильства.

За словами прокурорів, з 2004 по 2007 рік чоловік був під слідством за звинуваченням у тому, що він поглумився над маленькими дітьми. Справа була припинена на тлі відсутності доказів.

Як повідомляв УНН, за сексуальне насильство над дітьми насильник проведе 14 років за гратами.

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