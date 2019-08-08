В Германии обвиняют мужчину в 700 случаях насилия над детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На юго-западе Германии, в городе Фрайбурге прокуратура обвиняет бывшего лидера бойскаутов в 700 случаях сексуального насилия над 4 детьми. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.
Прокуроры Фрайбурга рассказали, что 41-летний мужчина издевался над четырьмя детьми в возрасте от 7 до 14 лет, в городе Штауфен в течение 8 лет, в период с 2010 по 2018 год. Следствие установило, что над одной из жертв подозреваемый надругался более 500 раз.
Мужчина был арестован по обвинению в 696 случаях сексуального насилия.
По словам прокуроров, с 2004 по 2007 год мужчина был под следствием по обвинению в том, что он надругался над маленькими детьми. Дело было прекращено на фоне отсутствия доказательств.
Как сообщал УНН, за сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой.