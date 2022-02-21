Канцлер Німеччини планує сьогодні поговорити з Путіним про ситуацію на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні має намір провести телефонні перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою розмови буде ситуація на сході України. Про це заявив на брифінгу офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Хебештрайт, повідомляє УНН.
Цитата
"Канцлер у другій половині дня з цього приводу (ситуації на сході України - ред.) розмовлятиме телефоном з російським президентом", - заявив Хебештрайт.
Деталі
Він зазначив, що країни Заходу згодні з тим, що санкції щодо Росії слід вводити у разі порушення кордонів України, а не як превентивний крок.
"Світова спільнота єдина в думці з цього питання (введення санкцій — ред.) в той момент, коли буде порушено українські кордони", - зазначив Хебештрайт.
Додамо
У Кремлі заявили, що Путін сьогодні проведе позачергове засідання Ради безпеки Російської Федерації. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков додав, що у Путіна сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.