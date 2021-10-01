У Німеччині затримали громадянина Туреччини. Його підозрюють у шпигунстві за прихильниками Гюлена
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Федеральна прокуратура Німеччини взялася за розслідування стосовно громадянина Туреччини за підозрою в шпигунстві за дисидентами на користь турецьких спецслужб. Про це з посиланням на правоохоронців пише німецьке видання Der Tagesspiegel, передає УНН.
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Було "досить фактичних відомостей" того, що підозрюваний Алі Д. таємно збирав інформацію "про прихильників так званого руху Гюлена, які проживають у районі Кельна" для турецької розвідслужби MIT, повідомили в прокуратурі.
Відзначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинувачує ісламський рух турецького проповідника Фетхуллаха Гюлена в невдалому військовий перевороті в липні 2016 року. Прихильники Гюлена, який проживає у вигнанні в США, як зазначається, також піддаються переслідуванням з боку турецької влади за кордоном. З позиції влади Ердогана рух є терористичною організацією, додають у виданні.
Повідомляється, що Алі Д. був гостем у готелі Дюссельдорфа. 17 вересня співробітник готелю зауважив, що у чоловіка є пістолет. Готель попередив поліцію, після чого правоохоронці заарештували Алі Д. і обшукали готель у пошуках зброї і вибухівки.
У результаті у громадянина Туреччини виявили холостий пістолет, а в його кімнаті знайшли 200 бойових патронів. Офіцери поліції також виявили листок паперу, на якому були записані три імені передбачуваних послідовників руху Гюлена, які проживають у районі Кельна.
Джерела в колах безпеки також повідомили Tagesspiegel, що Алі Д., по всій видимості, був правим екстремістом, який, імовірно, повинен був не тільки шпигувати за прихильниками руху Гюлена, а й, можливо, залякувати їх.
Алі Д. має посвідку на проживання в Німеччині з 2005 року, але постійно переміщається між Німеччиною і Туреччиною. Постійно він перебуває в Німеччині приблизно з жовтня 2020 року.
Доповнення
Після спроби державного перевороту десятки тисяч людей перебували під вартою в очікуванні суду, а державні службовці, військовослужбовці та інші особи були звільнені або відсторонені від посади. Понад 20 тисяч осіб були вигнані з турецьких збройних сил.
Ще в 2019 році стало відомо, що Україна допомагала Туреччини в "боротьбі" з організацією проповідника Гюлена. Наприклад, уже в січні 2021 року стало відомо, що Україна видала Туреччині двох "гюленістів". У Freedom Housе розкритикували Україну за їх депортацію до Туреччини.
Гюлен заперечує причетність до спроби державного перевороту, у результаті якої було вбито близько 250 осіб, не рахуючи путчистів. Колишній союзник Ердогана, він з 1999 року живе в американському штаті Пенсільванія.
Туреччину засудили Захід і правозахисні групи за репресії, чистки і підрив незалежності судів після спроби державного перевороту. Критики звинувачують уряд у використанні інциденту як приводу для того, щоб змусити замовкнути опозицію в країні.
Уряд країни заявляє, що чистки і арешти відповідають верховенству закону і спрямовані на те, щоб прибрати прихильників Гюлена з державних установ та інших верств суспільства.