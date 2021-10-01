У Німеччині затримали громадянина Туреччини. Його підозрюють у шпигунстві за прихильниками Гюлена

ukru
19:38 • 79580 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 104051 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 163815 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146598 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148004 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159357 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176911 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149994 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159172 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176012 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126318 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 92561 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120466 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138345 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97369 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 163815 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154739 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252405 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248696 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54830 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64816 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63037 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98985 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109862 перегляди
Актуальне
У Німеччині затримали громадянина Туреччини. Його підозрюють у шпигунстві за прихильниками Гюлена

У Німеччині затримали громадянина Туреччини. Його підозрюють у шпигунстві за прихильниками Гюлена

Київ • УНН

 • 19646 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Федеральна прокуратура Німеччини взялася за розслідування стосовно громадянина Туреччини за підозрою в шпигунстві за дисидентами на користь турецьких спецслужб. Про це з посиланням на правоохоронців пише німецьке видання Der Tagesspiegel, передає УНН.

Деталі

Було "досить фактичних відомостей" того, що підозрюваний Алі Д. таємно збирав інформацію "про прихильників так званого руху Гюлена, які проживають у районі Кельна" для турецької розвідслужби MIT, повідомили в прокуратурі.

Відзначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинувачує ісламський рух турецького проповідника Фетхуллаха Гюлена в невдалому військовий перевороті в липні 2016 року. Прихильники Гюлена, який проживає у вигнанні в США, як зазначається, також піддаються переслідуванням з боку турецької влади за кордоном. З позиції влади Ердогана рух є терористичною організацією, додають у виданні.

Повідомляється, що Алі Д. був гостем у готелі Дюссельдорфа. 17 вересня співробітник готелю зауважив, що у чоловіка є пістолет. Готель попередив поліцію, після чого правоохоронці заарештували Алі Д. і обшукали готель у пошуках зброї і вибухівки.

У результаті у громадянина Туреччини виявили холостий пістолет, а в його кімнаті знайшли 200 бойових патронів. Офіцери поліції також виявили листок паперу, на якому були записані три імені передбачуваних послідовників руху Гюлена, які проживають у районі Кельна.

Джерела в колах безпеки також повідомили Tagesspiegel, що Алі Д., по всій видимості, був правим екстремістом, який, імовірно, повинен був не тільки шпигувати за прихильниками руху Гюлена, а й, можливо, залякувати їх.

Алі Д. має посвідку на проживання в Німеччині з 2005 року, але постійно переміщається між Німеччиною і Туреччиною. Постійно він перебуває в Німеччині приблизно з жовтня 2020 року.

Доповнення

Після спроби державного перевороту десятки тисяч людей перебували під вартою в очікуванні суду, а державні службовці, військовослужбовці та інші особи були звільнені або відсторонені від посади. Понад 20 тисяч осіб були вигнані з турецьких збройних сил.

Ще в 2019 році стало відомо, що Україна допомагала Туреччини в "боротьбі" з організацією проповідника Гюлена. Наприклад, уже в січні 2021 року стало відомо, що Україна видала Туреччині двох "гюленістів". У Freedom Housе розкритикували Україну за їх депортацію до Туреччини.

Гюлен заперечує причетність до спроби державного перевороту, у результаті якої було вбито близько 250 осіб, не рахуючи путчистів. Колишній союзник Ердогана, він з 1999 року живе в американському штаті Пенсільванія.

Туреччину засудили Захід і правозахисні групи за репресії, чистки і підрив незалежності судів після спроби державного перевороту. Критики звинувачують уряд у використанні інциденту як приводу для того, щоб змусити замовкнути опозицію в країні.

Уряд країни заявляє, що чистки і арешти відповідають верховенству закону і спрямовані на те, щоб прибрати прихильників Гюлена з державних установ та інших верств суспільства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами