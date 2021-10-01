В Германии задержали гражданина Турции. Его подозревают в шпионаже за сторонниками Гюлена

Детали

Было “достаточно фактических сведений” того, что подозреваемый Али Д. тайно собирал информацию “о сторонниках так называемого движения Гюлена, проживающих в районе Кельна” для турецкой разведслужбы MIT, сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет исламское движение турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена в неудавшемся военном перевороте в июле 2016 года. Сторонники Гюлена, проживающего в изгнании в США, как отмечается, также подвергаются преследованиям со стороны турецких властей за рубежом. С позиции власти Эрдогана движение является террористической организацией, добавляют в издании.

Сообщается, что Али Д. был гостем в отеле Дюссельдорфа. 17 сентября сотрудник отеля заметил, что у мужчины есть пистолет. Отель предупредил полицию, после чего правоохранители арестовали Али Д. и обыскали отель в поисках оружия и взрывчатки.

В результате у гражданина Турции обнаружили холостой пистолет, а в его комнате нашли 200 боевых патронов. Офицеры полиции также обнаружили листок бумаги, на котором были записаны три имени предполагаемых последователей движения Гюлена, проживающих в районе Кельна.

Источники в кругах безопасности также сообщили Tagesspiegel, что Али Д., по всей видимости, был правым экстремистом, который, предположительно, должен был не только шпионить за сторонниками движения Гюлена, но и, возможно, запугивать их.

Али Д. имеет вид на жительство в Германии с 2005 года, но постоянно перемещается между Германией и Турцией. Постоянно он находится в Германии предположительно с октября 2020 года.

Дополнение

После попытки государственного переворота десятки тысяч человек находились под стражей в ожидании суда, а государственные служащие, военнослужащие и другие лица были уволены или отстранены от должности. Более 20 тысяч человек были изгнаны из турецких вооруженных сил.

Еще в 2019 году стало известно, что Украина помогала Турции в “борьбе” с организацией проповедника Гюлена. К примеру, уже в январе 2021 года стало известно, что Украина выдала Турции двоих “гюленистов”. В Freedom Housе раскритиковали Украину за их депортации в Турцию.

Гюлен отрицает причастность к попытке государственного переворота, в результате которой было убито около 250 человек, не считая путчистов. Бывший союзник Эрдогана, он с 1999 года живет в американском штате Пенсильвания.

Турцию осудили Запад и правозащитные группы за репрессии, чистки и подрыв независимости судов после попытки государственного переворота. Критики обвиняют правительство в использовании инцидента в качестве предлога для того, чтобы заставить замолчать оппозицию в стране.

Правительство страны заявляет, что чистки и аресты соответствуют верховенству закона и направлены на то, чтобы убрать сторонников Гюлена из государственных учреждений и других слоев общества.