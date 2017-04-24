У Німеччині запустили симулятор сонця

Ця установка дає нам постійне штучне світло. Штучне сонце створене із 149 штучних ламп, які разом дають промені світла в тисячі разів потужніші, ніж у звичайної домашньої лампи і в 10 тисяч разів потужніші за сонячне світло, що падає на Землю.

Вчені використовують цей симулятор для випробування сонячних батарей майбутнього.

Як повідомляв УНН, у Лондоні для боротьби із зимовою депресією встановили штучне сонце.