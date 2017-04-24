У Німеччині запустили симулятор сонця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вчені з Німецького центру авіації та космонавтики в Юліхе створили симулятор сонця, який світить в 10 тисяч разів сильніше, ніж справжнє, передає УНН з посиланням на ВВС.
Ця установка дає нам постійне штучне світло. Штучне сонце створене із 149 штучних ламп, які разом дають промені світла в тисячі разів потужніші, ніж у звичайної домашньої лампи і в 10 тисяч разів потужніші за сонячне світло, що падає на Землю.
Вчені використовують цей симулятор для випробування сонячних батарей майбутнього.
Як повідомляв УНН, у Лондоні для боротьби із зимовою депресією встановили штучне сонце.