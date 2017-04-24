В Германии запустили симулятор солнца

Эта установка дает нам постоянный искусственный свет. Искусственное солнце создано из 149 искусственных ламп, которые вместе дают лучи света в тысячи раз мощнее, чем от обычной домашней лампы и в 10 000 раз мощнее солнечного света, падающего на Землю.

Ученые используют этот симулятор для испытания солнечных батарей будущего.

Как сообщал УНН, в Лондоне для борьбы с зимней депрессией установили искусственное солнце.