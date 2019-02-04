У Німеччині запропонували прибрати "спірну ракету" 9М729 за Уральські гори

Видання зазначає, що Кізеветтер і Мютценіх висловили свої пропозиції незалежно один від одного. На думку депутатів, такий вихід із ситуації повинен бути запропонований Росії, проте так, щоб викликати у Москви довіру і вона погодилася піти на новий раунд переговорів.

Наприклад, Америка повинна дозволити російським фахівцям проводити інспекції на місцях базування ракет-перехоплювачів в Румунії.

США протягом декількох років звинувачували Росію в порушенні ДРСМД в зв’язку з випробуванням нової ракети. Білий дім стверджував, що вона порушує положення договору і була випробувана на дальність, що перевищує 500 км. Москва не визнавала порушення договору, російські військові стверджували, що за технічними характеристиками дальність польоту 9М729 дорівнює 480 км, її заправляють при виготовленні такою кількістю палива, яке не дозволяє перевищити це значення, а у військах дозаправка ракети неможлива.

Відповідно до ст. 15 ДРСМД сторона, яка вирішила вийти з договору, повинна попередити про це за півроку.

Нагадуємо, МЗС ФРН назвало брифінг Міноборони РФ щодо ракети 9М729 недостатнім.