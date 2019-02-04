В Германии предложили убрать "спорную ракету" 9М729 за Уральские горы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Передислокация новых российских ракет 9М729 за Урал, так чтобы они не смогли достичь Европы, сможет сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, депутаты бундестага Родерих Кизеветтер (Христианско-демократический союз) и Рольф Мютцених (Социал-демократическая партия Германии), сообщает УНН.
Издание отмечает, что Кизеветтер и Мютцених высказали свои предложения независимо друг от друга. По мнению депутатов, такой выход из ситуации должен быть предложен России, однако так, чтобы вызвать у Москвы доверие и она согласилась пойти на новый раунд переговоров.
Например, Америка должна позволить российским специалистам проводить инспекции на местах базирования ракет-перехватчиков в Румынии.
США в течение нескольких лет обвиняли Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытанием новой ракеты. Белый дом утверждал, что она нарушает положение договора и была испытана на дальность, превышающую 500 км. Москва не признавала нарушение договора, российские военные утверждали, что по техническим характеристикам дальность полета 9М729 равна 480 км, ее заправляют при изготовлении таким количеством топлива, которое не позволяет превысить это значение, а в войсках дозаправка ракеты невозможна.
В соответствии со ст. 15 ДРСМД сторона, которая решила выйти из договора, должна предупредить об этом за полгода.
Напоминаем, МИД ФРГ назвало брифинг Минобороны РФ по ракеты 9М729 недостаточным.