У Німеччині закрили ісламський центр, який рекрутував бойовиків для ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ німецької землі Нижня Саксонія заборонило діяльність об’єднання “Німецькомовний ісламський центр Хільдесхайма”, який рекрутував бойовиків для угруповання “Ісламська держава”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Понад 350 співробітників правоохоронних органів сьогодні вранці провели обшук у восьми квартирах і в мечеті.
“Ми знищили розсадник радикального салафізму в Німеччині”, — заявив глава нижньосаксонського МВС Борис Пісторіус.
Він наголосив, що ці заходи “спрямовані не проти мирних мусульман, а проти засліплених фанатиків, які підтримують такі терористичні організації як “Ісламська держава”.
За даними правоохоронців, в ісламському центрі раніше був помічений тунісець Аніс Амрі, який у грудні 2016 року наїхав вантажівкою на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні, внаслідок чого загинули 12 осіб і 48 отримали травми.
Нагадаємо, у кінці лютого в німецькій столиці заборонили діяльність спілки мечетей, де відвідувачів закликали до участі в бойових діях у Сирії на боці “Ісламської держави”.