У Німеччині внаслідок зіткнення трамваю та вантажівки загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У німецькому Карлсруе трамвай зіткнувся з вантажівкою, в результаті інциденту загинула одна людина і ще 19 дістали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
Внаслідок зіткнення серйозних поранень дістали 4 осіб, травми інших 15 - легкого характеру. Серед поранених - обидва водії.
Міські служби витратили кілька годин, аби повернути зіпсований трамвай на рейки.
Збитки від інциденту оцінюють у 600 тис. євро - 500 тис. за трамвай і ще 100 тис. за вантажівку.
Зазначається, що подібні аварії ставилася у Карлсруе вже кілька разів. Наприклад, влітку 2017 року вантажівка врізалась у трамвай, тоді постраждали дев'ятеро осіб.
Як повідомляв УНН, вантажівка зіткнулась із трамваєм у Харкові. Тоді постраждала лише одна людина.
До того в Дніпрі вантажівка в'їхала у міський трамвай, внаслідок чого постраждали двоє осіб.