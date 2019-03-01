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У Німеччині внаслідок зіткнення трамваю та вантажівки загинула людина

У Німеччині внаслідок зіткнення трамваю та вантажівки загинула людина

Київ • УНН

 • 9647 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У німецькому Карлсруе трамвай зіткнувся з вантажівкою, в результаті інциденту загинула одна людина і ще 19 дістали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Внаслідок зіткнення серйозних поранень дістали 4 осіб, травми інших 15 - легкого характеру. Серед поранених - обидва водії.

Міські служби витратили кілька годин, аби повернути зіпсований трамвай на рейки.

Збитки від інциденту оцінюють у 600 тис. євро - 500 тис. за трамвай і ще 100 тис. за вантажівку.

Зазначається, що подібні аварії ставилася у Карлсруе вже кілька разів. Наприклад, влітку 2017 року вантажівка врізалась у трамвай, тоді постраждали дев'ятеро осіб.

Як повідомляв УНН, вантажівка зіткнулась із трамваєм у Харкові. Тоді постраждала лише одна людина. 

До того в Дніпрі вантажівка в'їхала у міський трамвай, внаслідок чого постраждали двоє осіб. 

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