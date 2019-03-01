В Германии из-за столкновения трамвая и грузовика погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В немецком Карлсруэ трамвай столкнулся с грузовиком, в результате инцидента погиб один человек и еще 19 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
В результате столкновения серьезные ранения получили 4 человека, травмы остальных 15 - легкого характера. Среди раненых - оба водителя.
Городские службы потратили несколько часов, чтобы вернуть испорченный трамвай на рельсы.
Убытки от инцидента оцениваются в 600 тыс. евро - 500 тыс. за трамвай и еще 100 тыс. за грузовик.
Отмечается, что подобные аварии происходили в Карлсруэ уже несколько раз. Например, летом 2017 грузовик врезался в трамвай, тогда пострадали девять человек.
Как сообщал УНН, грузовик столкнулся с трамваем в Харькове. Тогда пострадал только один человек.
До этого в Днепре грузовик въехал в городской трамвай, в результате чего пострадали два человека.