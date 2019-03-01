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В Германии из-за столкновения трамвая и грузовика погиб человек

В Германии из-за столкновения трамвая и грузовика погиб человек

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В немецком Карлсруэ трамвай столкнулся с грузовиком, в результате инцидента погиб один человек и еще 19 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

В результате столкновения серьезные ранения получили 4 человека, травмы остальных 15 - легкого характера. Среди раненых - оба водителя.

Городские службы потратили несколько часов, чтобы вернуть испорченный трамвай на рельсы.

Убытки от инцидента оцениваются в 600 тыс. евро - 500 тыс. за трамвай и еще 100 тыс. за грузовик.

Отмечается, что подобные аварии происходили в Карлсруэ уже несколько раз. Например, летом 2017 грузовик врезался в трамвай, тогда пострадали девять человек.

Как сообщал УНН, грузовик столкнулся с трамваем в Харькове. Тогда пострадал только один человек.

До этого в Днепре грузовик въехал в городской трамвай, в результате чего пострадали два человека.

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