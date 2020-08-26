У Німеччині викрили нелегальну тютюнову фабрику, на якій працювали українці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Німеччині виявили нелегальну тютюнову фабрику, яка виробила сигарок на суму до 100 млн євро. Затримано 12 людей, які є вихідцями з України та Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“У ФРН виявили нелегальну тютюнову фабрику, затримали вихідців з України. Щотижня фабрика виробляла до 10 мільйонів цигарок, які відправляли для збуту до Великої Британії. Підозрюваним, які є вихідцями з України та Польщі, закидають податкове шахрайство на суму до 100 мільйонів євро”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час слідчих дій вилучено 11 мільйонів сигарет, шість тонн тютюну та усю техніку, що використовувалась для нелегального виробництва цигарок. Також були затримані 12 людей, які є вихідцями з України та Польщі.
“За даними митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки сигарет складав близько трьох мільйонів євро”, — йдеться у повідомленні.
За висновками слідчих, фабрика була побудована ще у 2016 році. З того часу виробництво поступово збільшувалось. Прокурор звинувачує затриманих у податковому шахрайстві на суму до 100 мільйонів євро.
Нагадаємо, на підпільних тютюнових фабриках у Польщі та Болгарії українські прикордонники спільно з міжнародною групою правоохоронців виявили громадян України.