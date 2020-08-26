В Германии выявили нелегальную табачную фабрику, на которой работали украинцы

"В ФРГ обнаружили нелегальную табачную фабрику, задержали выходцев из Украины. Еженедельно фабрика производила до 10 млн сигарет, которые отправляли для сбыта в Великобританию. Подозреваемым, которые являются выходцами из Украины и Польши, инкриминируют налоговое мошенничество на сумму до 100 млн евро ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий изъято 11 млн сигарет, шесть тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет. Также были задержаны 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши.

"По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около трех миллионов евро", - говорится в сообщении.

По заключению следователей, фабрика была построена еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось. Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 млн евро.

Напомним, в подпольных табачных фабриках в Польше и Болгарии украинские пограничники совместно с международной группой правоохранителей обнаружили граждан Украины.



