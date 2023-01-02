У Німеччині у новорічну ніч пожежники та поліцейські зазнали масових нападів: в уряді засудили

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У суботу люди по всій Німеччині відновили свою традицію запуску великої кількості феєрверків у громадських місцях, щоби зустріти Новий рік. Це сталося після двох років, коли продаж феєрверків був заборонений у межах зусиль щодо недопущення навантаження лікарень та запобігання масовим зборам під час пандемії COVID-19.

Святкування супроводжувалися великою кількістю випадків, коли співробітники пожежної служби були атаковані феєрверками. У Берліні пожежна служба нарахувала щонайменше 38 таких нападів і повідомила, що 15 офіцерів отримали поранення. Поліція заявила, що мають 18 поранених офіцерів, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Мер Берліна Франциска Гіффай заявила, що "такі масштаби готовності до насильства та руйнування... завдають шкоди нашому місту". Вона написала у Твіттері, що її адміністрація обговорить розширення кількості зон, у яких заборонено феєрверки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер, яка подякувала поліції за втручання у понад 100 арештах тільки в Берліні, сказала, що "злочинці тепер мають ясно усвідомлювати правові наслідки".

Прессекретар уряду Крістіан Хоффманн заявила, що канцлер Олаф Шольц та його адміністрація "звичайно, найрішучішим чином засуджують ці, у деяких випадках, масові напади".

Brennende Balkons, zerstörte Scheiben und mehrere #Festnahmen: Die #Silvesternacht in #Berlin war unruhiger als in den Jahren zuvor. Mehrfach wurden Einsatzkräfte mit #Pyrotechnik beschossen - "Das ist einfach nur frustrierend", hieß es dazu von der #Feuerwehr. pic.twitter.com/6h5eUG2Xw5

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