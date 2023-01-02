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В Германии в новогоднюю ночь пожарные и полицейские подверглись массовым нападениям: в правительстве осудили

Киев • УНН

 • 652173 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Правительство Германии в понедельник осудило инциденты накануне Нового года, когда полицейские и пожарные подверглись нападениям, преимущественно с применением фейерверков, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В субботу люди по всей Германии возобновили свою традицию запуска большого количества фейерверков в общественных местах, чтобы встретить Новый год. Это произошло после двух лет, когда продажа фейерверков была запрещена в рамках усилий по недопущению перегрузки больниц и предотвращению массовых сборов во время пандемии COVID-19.

Празднования сопровождались большим количеством случаев, когда сотрудники пожарной службы были атакованы фейерверками. В Берлине пожарная служба насчитала по меньшей мере 38 таких нападений и сообщила, что 15 офицеров получили ранения. Полиция заявила, что у них 18 раненых офицеров, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Мэр Берлина Франциска Гиффай заявила, что "такие масштабы готовности к насилию и разрушению... наносят вред нашему городу". Она написала в Твиттере, что ее администрация обсудит расширение количества зон, в которых запрещены фейерверки.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, которая поблагодарила полицию за вмешательство более чем в 100 арестах только в Берлине, сказала, что "преступники теперь должны ясно осознавать правовые последствия".

Пресс-секретарь правительства Кристиан Хоффманн заявила, что канцлер Олаф Шольц и его администрация "конечно, самым решительным образом осуждают эти, в некоторых случаях, массовые нападения".

Brennende Balkons, zerstörte Scheiben und mehrere #Festnahmen: Die #Silvesternacht in #Berlin war unruhiger als in den Jahren zuvor. Mehrfach wurden Einsatzkräfte mit #Pyrotechnik beschossen - "Das ist einfach nur frustrierend", егоß es dazu von der #Feuerwehr. pic.twitter.com/6h5eUG2Xw5

— rbb|24 (@rbb24) January 1, 2023

Дополнение

На новогодней вечеринке в Индии ведущий застрелил гостя и умер от сердечного приступа.

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