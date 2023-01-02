На новорічній вечірці в Індії ведучий застрелив гостя і помер від серцевого нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Новорічна вечірка в індійському штаті Карнатака набула трагічного обороту, коли ведучий помер від серцевого нападу після того, як випадково застрелив гостя, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
67-річний Манджунат Олекар готував свій пістолет до святкових пострілів під час вечірки у своєму будинку у місті Шивамогга у суботу.
Але пістолет дав осічку, і куля потрапила до 34-річного Вінея У, який стояв поряд з ним.
Поліція розпочала розслідування інциденту.
Представники поліції заявили, що Олекар, який мав ліцензійну зброю, нібито використав її й у попередні роки, щоб відзначати прихід нового року.
Суперінтендант поліції Шивамогга, розповів, що під час суботньої вечірки Олекар заряджав пістолет, коли "випадково натиснув на курок", вистріливши у Віная, друга свого сина. Вінай був доставлений до лікарні після інциденту, але помер у неділю ввечері.
"Після інциденту Олекар був шокований і втратив свідомість", - сказав представник поліції.
Доповнення
Практика стрільби у повітря з нагоди весілля та інших особливих випадків поширена у багатьох частинах Індії – це часто призводить до нещасних випадків зі смертельними наслідками та травмами.