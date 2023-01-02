На новогодней вечеринке в Индии ведущий застрелил гостя и скончался от сердечного приступа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Новогодняя вечеринка в индийском штате Карнатака приобрела трагический оборот, когда ведущий умер от сердечного приступа после того, как случайно застрелил гостя, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
67-летний Манджунат Олекар готовил свой пистолет к праздничным выстрелам во время вечеринки в своем доме в городе Шивамогга в субботу.
Но пистолет дал осечку, и пуля попала в 34-летнего Виная У, стоявшего рядом с ним.
Полиция начала расследование инцидента.
Представители полиции заявили, что Олекар, который имел лицензионное оружие, якобы использовал его и в предыдущие годы, чтобы отмечать приход нового года.
Суперинтендант полиции Шивамогга, рассказал, что во время субботней вечеринки Олекар заряжал пистолет, когда "случайно нажал на курок", выстрелив в Виная, друга своего сына. Винай был доставлен в больницу после инцидента, но скончался в воскресенье вечером.
"После инцидента Олекар был шокирован и потерял сознание", - сказал представитель полиции.
Дополнение
Практика стрельбы в воздух по случаю свадьбы и других особых случаев распространена во многих частях Индии – часто приводит к несчастным случаям со смертельным исходом и травмами.