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На новогодней вечеринке в Индии ведущий застрелил гостя и скончался от сердечного приступа

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Новогодняя вечеринка в индийском штате Карнатака приобрела трагический оборот, когда ведущий умер от сердечного приступа после того, как случайно застрелил гостя, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

67-летний Манджунат Олекар готовил свой пистолет к праздничным выстрелам во время вечеринки в своем доме в городе Шивамогга в субботу.

Но пистолет дал осечку, и пуля попала в 34-летнего Виная У, стоявшего рядом с ним.

Полиция начала расследование инцидента.

Представители полиции заявили, что Олекар, который имел лицензионное оружие, якобы использовал его и в предыдущие годы, чтобы отмечать приход нового года.

Суперинтендант полиции Шивамогга, рассказал, что во время субботней вечеринки Олекар заряжал пистолет, когда "случайно нажал на курок", выстрелив в Виная, друга своего сына. Винай был доставлен в больницу после инцидента, но скончался в воскресенье вечером.

"После инцидента Олекар был шокирован и потерял сознание", - сказал представитель полиции.

Дополнение

Практика стрельбы в воздух по случаю свадьбы и других особых случаев распространена во многих частях Индии – часто приводит к несчастным случаям со смертельным исходом и травмами.

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