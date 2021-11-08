У Німеччині рівень зараження коронавірусом досяг найвищого піку з початку пандемії

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 46298 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 82106 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 76685 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 76392 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 86648 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 66248 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62927 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 135534 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84539 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 239439 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
85%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10849 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 12497 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 9300 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 6536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 12033 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 103390 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 135534 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 239439 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413867 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19859 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25833 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26635 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28338 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78534 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Німеччині рівень зараження коронавірусом досяг найвищого піку з початку пандемії

Київ • УНН

 • 17617 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рівень зараження коронавірусом у Німеччині зріс до найвищого піку з початку пандемії. Лікарі попередили, що їм доведеться відкласти заплановані операції на найближчі тижні, щоб впоратися з потоком пацієнтів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У Німеччині рівень зараження коронавірусом досяг найвищого піку з початку пандемії

Деталі

За даними Інституту Роберта Коха в понеділок, семиденний рівень захворюваності - кількість людей на 100 тисяч інфікованих за останній тиждень - зріс до 201,1, що вище попереднього рекорду в 197,6 у грудні минулого року.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 4 782 546 з 4 767 033 днем ​​раніше. Кількість померлих зросла на 33 випадки до 96 558 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у Німеччині: в країні погодили бустерні щеплення COVID-19 для всіх громадян

Доповнення

Три німецькі партії, які ведуть переговори про формування коаліційного уряду домовилися не продовжувати надзвичайний стан по всій країні.

Замість цього, вони представили пізно в понеділок проект закону, який внесе зміни до чинного законодавства, щоб дозволити такі заходи, як обов’язкове носіння масок і соціальне дистанціювання в громадських місцях до березня наступного року.

Законопроект має бути представлений нижній палаті парламенту Бундестагу в четвер і проголосований на спеціальній сесії через тиждень.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер раніше закликав до більш рішучих дій з огляду на новий пік захворюваності. Він закликав знову запропонувати тести безкоштовно, центри вакцинації відновити, а землям та федеральному уряду координувати свої стратегії.

Німеччина скасувала безкоштовне тестування, щоб стимулювати людей робити щеплення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13