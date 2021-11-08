У Німеччині рівень зараження коронавірусом досяг найвищого піку з початку пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рівень зараження коронавірусом у Німеччині зріс до найвищого піку з початку пандемії. Лікарі попередили, що їм доведеться відкласти заплановані операції на найближчі тижні, щоб впоратися з потоком пацієнтів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними Інституту Роберта Коха в понеділок, семиденний рівень захворюваності - кількість людей на 100 тисяч інфікованих за останній тиждень - зріс до 201,1, що вище попереднього рекорду в 197,6 у грудні минулого року.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 4 782 546 з 4 767 033 днем раніше. Кількість померлих зросла на 33 випадки до 96 558 осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у Німеччині: в країні погодили бустерні щеплення COVID-19 для всіх громадян
Доповнення
Три німецькі партії, які ведуть переговори про формування коаліційного уряду домовилися не продовжувати надзвичайний стан по всій країні.
Замість цього, вони представили пізно в понеділок проект закону, який внесе зміни до чинного законодавства, щоб дозволити такі заходи, як обов’язкове носіння масок і соціальне дистанціювання в громадських місцях до березня наступного року.
Законопроект має бути представлений нижній палаті парламенту Бундестагу в четвер і проголосований на спеціальній сесії через тиждень.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер раніше закликав до більш рішучих дій з огляду на новий пік захворюваності. Він закликав знову запропонувати тести безкоштовно, центри вакцинації відновити, а землям та федеральному уряду координувати свої стратегії.
Німеччина скасувала безкоштовне тестування, щоб стимулювати людей робити щеплення.