У Німеччині провались чергові переговори про створення коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Переговори про створення нової урядової коаліції в Німеччині перервані, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У ніч на понеділок, 20 листопада, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) оголосив про вихід з переговорів про створення коаліції, обгрунтувавши це "відсутністю довіри". Інші учасники переговорів - союз ХДС/ХСС і партія "Союз 90"/"зелені" висловили жаль таким результатом консультацій.
"Ми не можемо нести відповідальність за дух, яким наповнені документи урядових консультацій", - заявило керівництво партії в мікроблозі Twitter.
Глава Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Ерік Швайцер в світлі провалу переговорів зі створення нової урядової коаліції побоюється "довшої фази невизначеності" в країні.
У свою чергу президент Центрального союзу німецьких ремісників Ханс-Петер Вользайфер охарактеризував провал переговорів як "фатальний". Вользайфер вважає, що на переговорах "партійно-тактичні міркування" взяли верх над "загальнодержавною відповідальністю".
Як повідомляв УНН, союзники канцлера Німеччини Ангели Меркель заявили, що спроби лідера створити коаліцію "Ямайка" приречені на провал.