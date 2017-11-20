В Германии провались очередные переговоры о создании коалции

В ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) объявил о выходе из переговоров о создании коалиции, обосновав это "отсутствием доверия". Другие участники переговоров - союз ХДС/ХСС и партия "Союз 90"/"зеленые" выразили сожаление таким исходом консультаций.

"Мы не можем нести ответственность за дух, которым наполнены документы правительственных консультаций", - заявило руководство партии в микроблоге Twitter.

Глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер в свете провала переговоров по созданию новой правительственной коалиции опасается "более длинной фазы неопределенности" в стране.

В свою очередь президент Центрального союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер охарактеризовал провал переговоров как "фатальный". Вользайфер считает, что на переговорах "партийно-тактические соображения" взяли верх над "общегосударственной ответственностью".

Как сообщал УНН, союзникы канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что попытки лидера создать коалицию "Ямайка" обречены на провал.