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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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14:39 • 49618 просмотра

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13:46 • 76290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В Германии провались очередные переговоры о создании коалции

В Германии провались очередные переговоры о создании коалции

Киев  •  УНН

 • 11628 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Переговоры о создании новой правительственной коалиции в Германии прерваны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) объявил о выходе из переговоров о создании коалиции, обосновав это "отсутствием доверия". Другие участники переговоров - союз ХДС/ХСС и партия "Союз 90"/"зеленые" выразили сожаление таким исходом консультаций.

"Мы не можем нести ответственность за дух, которым наполнены документы правительственных консультаций", - заявило руководство партии в микроблоге Twitter.

Глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер в свете провала переговоров по созданию новой правительственной коалиции опасается "более длинной фазы неопределенности" в стране.

В свою очередь президент Центрального союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер охарактеризовал провал переговоров как "фатальный". Вользайфер считает, что на переговорах "партийно-тактические соображения" взяли верх над "общегосударственной ответственностью".

Как сообщал УНН, союзникы канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что попытки лидера создать коалицию "Ямайка" обречены на провал.

 

 

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