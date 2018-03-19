У Німеччині проходить світова виставка алкоголю, Україна теж представлена
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Німецькому Дюссельдорфі проходить світова виставка алкогольної продукції ProWein 2018. Почавшись 18 березня, захід триватиме ще чотири дні, передає УНН з посиланням на організаторів.
На сайті заходу зазначається, що виставку-2018, очікувано, відвідають близько 60 тис. професіоналів з усього світу.
Унікальною для ProWein в цьому році стала величезна виставка шампанського. У ній беруть участь 47 будинків шампанського зі своїми більш ніж 150 брендами.
Паралельно з виставкою різних спиртних напоїв (горілка, вино, шампанське і т.д.) в рамках заходу також проходять різні лекції, форуми та семінари.
Україна також представлена на ProWein 2018. Нашу країну презентують такі бренди, як Medoff.
З повним переліком цьогорічних учасників можна ознайомитися на "стіні" конкурсу тут.