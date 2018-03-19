В Германии проходит мировая выставка алкоголя, Украина тоже представлена
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Немецком Дюссельдорфе проходит мировая выставка алкогольной продукции ProWein 2018. Начавшись 18 марта, мероприятие продлиться еще четыре дня, передает УНН со ссылкой на организаторов.
На сайте мероприятия отмечается, что выставку-2018, ожидаемо, посетят около 60 000 профессионалов со всего мира.
Уникальной для ProWein в этом году стала огромная выставка шампанского. В ней принимают участие 47 домов шампанского со своими более чем 150 брендами.
Параллельно с выставкой различных спиртных напитков (водка, вино, шампанское и тд) в рамках мероприятия также проходят различные лекции, форумы и семинары.
Украина также представлена на ProWein 2018. Нашу страну презентуют такие бренды, как Medoff.
С полным перечнем нынешних участников можно ознакомиться на "стене" конкурса здесь.