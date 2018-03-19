В Германии проходит мировая выставка алкоголя, Украина тоже представлена

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20337 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26120 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71681 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78742 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102375 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109421 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116695 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121973 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133121 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Германии проходит мировая выставка алкоголя, Украина тоже представлена

В Германии проходит мировая выставка алкоголя, Украина тоже представлена

Киев  •  УНН

 • 7789 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Немецком Дюссельдорфе проходит мировая выставка алкогольной продукции ProWein 2018. Начавшись 18 марта, мероприятие продлиться еще четыре дня, передает УНН со ссылкой на организаторов.

На сайте мероприятия отмечается, что выставку-2018, ожидаемо, посетят около 60 000 профессионалов со всего мира.

Уникальной для ProWein в этом году стала огромная выставка шампанского. В ней принимают участие 47 домов шампанского со своими более чем 150 брендами.

Параллельно с выставкой различных спиртных напитков (водка, вино, шампанское и тд) в рамках мероприятия также проходят различные лекции, форумы и семинары.

Украина также представлена на ProWein 2018. Нашу страну презентуют такие бренды, как Medoff.

С полным перечнем нынешних участников можно ознакомиться на "стене" конкурса здесь

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