У Німеччині проголосували за формування "великої коаліції"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) проголосували за формування "великої коаліції" з блоком Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), передає УНН з посиланням на DW.
За інформацією видання, сьогодні на прес-конференції СДПН повідомила, що за політичний союз на чолі з канцлером ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) висловилися 66,02% рядових соціал-демократів. Всього в голосуванні брали участь майже 380 тисяч членів СДПН.
Таким чином, додав видання, у Німеччині не залишилося перешкод для формування урядової коаліції. На початку лютого керівництво блоку ХДС / ХСС і СДПН узгодили текст коаліційної угоди, але лідери соціал-демократів висунули умову, за яким угода може бути підписана лише тоді, коли його схвалять рядові члени партії.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко закликав німецьких соціал-демократів погодитися на формування “великої коаліції”.
У Німеччині представники Соціал-демократичної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) погодили коаліційну угоду.