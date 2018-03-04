В Германии проголосовали за формирование "большой коалиции"

По информации издания, сегодня на пресс-конференции СДПГ сообщила, что за политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) высказались 66,02% рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тыс. членов СДПГ.

Таким образом, добавило издание, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного соглашения, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано только тогда, когда его одобрят рядовые члены партии.

Напомним, Президент П.Порошенко призвал немецких социал-демократов согласиться на формирование "большой коалиции".

В Германии представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) согласовали коалиционное соглашение.