У Німеччині поліцію закидали пляшками і яйцями

“У суботу ввечері на поліцейських Франкфурта знову напали. Представник поліції Франкфурта повідомила, що перед головною будівлею поліції в центрі міста зібралося від 500 до 800 осіб, і з натовпу поліцейських закидали пляшками і яйцями”, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ніхто не постраждав.

“Поліція затримала дев’ять підозрюваних. З тих пір вісім осіб були звільнені через відсутність підстав для затримання. Відомий поліції 17-річний підліток провів у камері ніч і повинен був постати перед суддею в неділю”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у низці міст Німеччини в суботу, 31 жовтня, пройшли акції проти обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.