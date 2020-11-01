У Німеччині поліцію закидали пляшками і яйцями
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Франкфурті-на Майні і Німеччині в центрі міста поліцейських закидали пляшками і яйцями. Поліція затримала дев'ять підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Welt.
“У суботу ввечері на поліцейських Франкфурта знову напали. Представник поліції Франкфурта повідомила, що перед головною будівлею поліції в центрі міста зібралося від 500 до 800 осіб, і з натовпу поліцейських закидали пляшками і яйцями”, - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що ніхто не постраждав.
“Поліція затримала дев’ять підозрюваних. З тих пір вісім осіб були звільнені через відсутність підстав для затримання. Відомий поліції 17-річний підліток провів у камері ніч і повинен був постати перед суддею в неділю”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у низці міст Німеччини в суботу, 31 жовтня, пройшли акції проти обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.
In der vergangenen Nacht (30.10.2020) wurde eine Polizeistreife von mehreren Jugendlichen tätlich angegriffen, als sie eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern schlichten und die Personalien erheben wollte. Im Rahmen der anschließenden Personalienfeststellung des mutmaßlichen Täters, kam es zu einer Widerstandshandlung. Als der Polizist den Unbekannten daraufhin festnehmen wollte, fielen beide zu Boden. Im Anschluss daran wurde der Beamte von einer umstehenden Gruppe mutmaßlich Jugendlicher, bestehend aus rund 25 Personen, mit Steinen und Flaschen beworfen. Währenddessen zielte ein anderer Täter mit einem Pfefferspray auf die Polizistin, verfehlte sie aber glücklicherweise. ————————————————— #hessen #ffm #frankfurt #069 #main #skyline #mainhattan #polizei #polizeiffm Quelle: Polizei Frankfurt