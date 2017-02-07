У Німеччині підтвердили, що розмова В.Путіна і А.Меркель був зосереджена на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі і реалізацію мінських угод. Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду Німеччини, передає УНН.
“З урахуванням недавньої ескалації на Донбасі, жертвами якої стали багато людей, обидва учасники розмови висловили надію на те, що бойові дії будуть незабаром повністю і назавжди припинені. Канцлер звернулася до президента Росії з питання про надання відповідного впливу на сепаратистів”, — йдеться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини, яке цитує РІА “Новости”.
У прес-службі також відзначили, що лідери домовилися про підтримку контакту між міністрами закордонних справ країн з метою збереження режиму припинення вогню на Донбасі.
“Канцлер і президент Росії погодилися, що для збереження режиму припинення вогню необхідно докласти нові зусилля, і попросили міністрів закордонних справ і своїх радників із зовнішньої політики залишатися з цього питання в тісному контакті”, — відзначили в уряді Німеччини.
Раніше між президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером ФРН Ангелою Меркель відбулася телефонна розмова.
Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови домовились про зустрічі у “нормандському форматі” через загострення ситуації на Донбасі.