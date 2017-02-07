В Германии подтвердили, что разговор В.Путина и А.Меркель был сосредоточен на Донбассе

"С учетом недавней эскалации на Донбассе, жертвами которой стали многие, оба участника выразили надежду на то, что боевые действия будут вскоре полностью и навсегда прекращены. Канцлер обратилась к президенту России по вопросу о предоставлении соответствующего воздействия на сепаратистов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии, которое цитирует РИА "Новости".

В пресс-службе также отметили, что лидеры договорились о поддержке контакта между министрами иностранных дел стран с целью сохранения режима прекращения огня на Донбассе.

"Канцлер и президент России согласились, что для сохранения режима прекращения огня необходимо приложить новые усилия, и попросили министров иностранных дел и своих советников по внешней политике оставаться по этому вопросу в тесном контакте", - отметили в правительстве Германии.

Ранее между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялся телефонный разговор.

Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о встрече в "нормандском формате" из-за обострения ситуации на Донбассе.