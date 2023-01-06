У Німеччині на тлі війни в Україні спостерігається різке зростання відмовників від військової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Влада Німеччини зафіксувала різке зростання відмовників від військової служби у 2022 році, коли почалося вторгнення росії в Україну, передає УНН.
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"У 2021 році ми отримали 201 заяву про відмову від військової служби з міркувань совісті", - заявив у п'ятницю представник Федерального управління у справах сім'ї та громадянського суспільства німецькій медіа-групі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN).
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Він додав, що до кінця 2022 року це число зросло до 951 особи.
Оскільки у 2011 році Німеччина скасувала обов'язкову військову службу, цифри відносяться до солдатів, які вже служать у Бундесвері.
Згідно зі звітом, багато хто виправдовував свою заяву про відмову від військової служби з міркувань совісті тим, що не очікували війни.
"Солдатам, які в ці вибухонебезпечні часи приходять до висновку, що вони не хочуть стріляти, вбивати чи поранити інших людей, має бути запропонований легкий вихід із армії", - заявив в коментарі RDN політичний директор Німецького товариства миру Міхаель Шульце фон Глассер.
За його словами, багатьох нинішніх членів Бундесверу заманюють до армії рекламними обіцянками, які не мають нічого спільного з реальністю.