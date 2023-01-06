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The New York Times

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У Німеччині на тлі війни в Україні спостерігається різке зростання відмовників від військової служби

Київ • УНН

 • 651813 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Влада Німеччини зафіксувала різке зростання відмовників від військової служби у 2022 році, коли почалося вторгнення росії в Україну, передає УНН.

У Німеччині на тлі війни в Україні спостерігається різке зростання відмовників від військової служби

Цитата

"У 2021 році ми отримали 201 заяву про відмову від військової служби з міркувань совісті", - заявив у п'ятницю представник Федерального управління у справах сім'ї та громадянського суспільства німецькій медіа-групі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN).

Деталі

Він додав, що до кінця 2022 року це число зросло до 951 особи.

Оскільки у 2011 році Німеччина скасувала обов'язкову військову службу, цифри відносяться до солдатів, які вже служать у Бундесвері.

Згідно зі звітом, багато хто виправдовував свою заяву про відмову від військової служби з міркувань совісті тим, що не очікували війни.

"Солдатам, які в ці вибухонебезпечні часи приходять до висновку, що вони не хочуть стріляти, вбивати чи поранити інших людей, має бути запропонований легкий вихід із армії", - заявив в коментарі RDN політичний директор Німецького товариства миру Міхаель Шульце фон Глассер.

За його словами, багатьох нинішніх членів Бундесверу заманюють до армії рекламними обіцянками, які не мають нічого спільного з реальністю.

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