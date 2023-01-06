В Германии на фоне войны в Украине наблюдается резкий рост отказников от военной службы

Цитата

"В 2021 году мы получили 201 заявление об отказе от военной службы по соображениям совести", – заявил в пятницу представитель Федерального управления по делам семьи и гражданского общества немецкой медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN).

Детали

Он добавил, что к концу 2022 года это число возросло до 951 человека.

Поскольку в 2011 году Германия отменила обязательную военную службу, цифры относятся к солдатам, которые уже служат в Бундесвере.

Согласно отчету, многие оправдывали свое заявление об отказе от военной службы по соображениям совести тем, что не ожидали войны.

"Солдатам, которые в эти взрывоопасные времена приходят к выводу, что они не хотят стрелять, убивать или ранить других людей, должен быть предложен легкий выход из армии", - заявил в комментарии RDN политический директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер.

По его словам, многих из нынешних членов Бундесвера заманивают в армию рекламными обещаниями, не имеющими ничего общего с реальностью.