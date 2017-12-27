У Німеччині круїзний лайнер з пасажирами врізався в міст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У німецькому місті Дуйсбург пасажирське судно Swiss Crystal врізалося в опору автодорожнього моста на річці Рейн, є постраждалі. Про це повідомляє місцеве видання Ziet, передає УНН.
В результаті аварії постраждали 27 осіб, п'ять отримали важкі травми. Всього на борту знаходилося 129 осіб, враховуючи 26 членів екіпажу.
Пасажирів евакуювали на запасному судні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бразилії затонув корабель, 22 людини загинуло
Swiss Crystal відбуксирували, його носова частина сильно пошкоджена. Всього в операції брало участь близько 80 співробітників екстрених служб. Рух по мосту тимчасово перекрили. Причина інциденту з'ясовується.