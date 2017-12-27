В Германии круизный лайнер с пассажирами врезался в мост
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В немецком городе Дуйсбург пассажирское судно Swiss Crystal врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн, есть пострадавшие. Об этом сообщает местное издание Ziet, передает УНН.
В результате аварии пострадали 27 человек, пять получили тяжелые травмы. Всего на борту находилось 129 человек, включая 26 членов экипажа.
Пассажиров эвакуировали на запасном судне.
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Swiss Crystal отбуксировали его носовая часть сильно повреждена. Всего в операции участвовало около 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина инцидента выясняется.