В Германии круизный лайнер с пассажирами врезался в мост

В результате аварии пострадали 27 человек, пять получили тяжелые травмы. Всего на борту находилось 129 человек, включая 26 членов экипажа.

Пассажиров эвакуировали на запасном судне.

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Swiss Crystal отбуксировали его носовая часть сильно повреждена. Всего в операции участвовало около 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина инцидента выясняется.



