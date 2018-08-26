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У Німеччині хочуть заборонити приховувати обличчя в суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Федеральні землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія і Баварія планують спрямувати до Бундесрату законопроект, що забороняє приховувати обличчя в суді. Про це повідомляє DW, передає УНН.

У Німеччині хочуть заборонити приховувати обличчя в суді

Як зазначив міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Петер Бізенбах, приховування обличчя несумісне з встановленням істини і має бути заборонене в суді, адже без міміки і жестів свідчення нічого не варті.

"Якщо у свідка виступає піт на лобі, або його обличчя спотворює гримаса, то судді повинні мати можливість враховувати це в оцінці свідчень", - заявив Бізенбах.

Законопроект подадуть у Бундесрат за рішенням конференції міністрів юстиції обох федеральних земель, що відбулася в червні. Наразі в Німеччині немає ґрунтовної заборони на закривання обличчя в ході судового засідання.

Заборона, відповідно до планів авторів ініціативи, має поширюватися також на маски, балаклави і мотоциклетні шоломи і діяти щодо всіх учасників судового процесу. Винятки передбачені лише для учасників процесу, життю яких загрожує небезпека, а також для жертв нападів із застосуванням кислоти. Законопроект розглянуть 21 вересня на першому засіданні Бундесрату після літньої перерви.

Нагадаємо, Французький уряд погіршив прогноз економічного зростання і прийняв ряд непопулярних заходів по зниженню дефіциту держбюджету. Зокрема, до 2020 року число держслужбовців зменшиться майже на 15 000.

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