У Німеччині через град на трасі зіткнулося понад 50 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На німецькій трасі А71 сталася аварія з великою кількістю авто. Причиною аварії став раптовий град, після котрого дорога покрилася крижаною кіркою пише громадська телерадіокомпанія земель Саксонія, Тюрінгія і Саксонія-Анхальт MDR, передає УНН.
Так, на A71 в південній частині Тюрінгії більше 50 транспортних засобів зіткнулися вдень у неділю. За даними поліції, щонайменше чотири людини отримали серйозні поранення, ще 21 особа - легкі поранення. Масова аварія сталася біля Комуни Шварце між містами Майнінген і Зуль.
Машини, що зіткнулися, займають кілька сотень метрів. Були також аварії на протилежній смузі.
Як повідомляв УНН, за словами марокканської влади, 16 осіб з країн Африки загинули в автомобільній аварії між прибережними містами Саїд і Надор.