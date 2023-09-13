У Німеччині через допуск російських спортсменів скасували змагання з фехтування

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Організатори Кубка світу з фехтування скасували змагання, які мали відбутися у німецькому місті Дормаген 15-17 грудня цього року через рішення Міжнародної федерації фехтування про допуск до змагань спортсменів із росії та білорусі.

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Німецька асоціація фехтувальників засудила дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу в Мілані, і назвала поведінку з боку українскої спортсменки "великим людським і спортивним жестом", якому рішенням Міжнародної федерації фехтування FIE "завдано серйозної шкоди".