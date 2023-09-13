В Германии из-за допуска российских спортсменов отменили соревнования по фехтованию

Детали

Организаторы Кубка мира по фехтованию отменили соревнования, которые должны были состояться в немецком городе Дормаген 15-17 декабря этого года из-за решения Международной федерации фехтования о допуске к соревнованиям спортсменов из россии и беларуси.

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Ранее

Немецкая ассоциация фехтовальщиков осудила дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира в Милане, и назвала поведение со стороны украинской спортсменки "большим человеческим и спортивным жестом", которому решением Международной федерации фехтования FIE "нанесён серьёзный ущерб".