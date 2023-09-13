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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 67052 просмотра

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Актуальное
В Германии из-за допуска российских спортсменов отменили соревнования по фехтованию

В Германии из-за допуска российских спортсменов отменили соревнования по фехтованию

Киев • УНН

 • 666155 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Германии из-за допуска российских спортсменов отменили соревнования по фехтованию, которые должны были состояться в декабре этого года. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Организаторы Кубка мира по фехтованию отменили соревнования, которые должны были состояться в немецком городе Дормаген 15-17 декабря этого года из-за решения Международной федерации фехтования о допуске к соревнованиям спортсменов из россии и беларуси.

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Ранее

Немецкая ассоциация фехтовальщиков осудила дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира в Милане, и назвала поведение со стороны украинской спортсменки "большим человеческим и спортивным жестом", которому решением Международной федерации фехтования FIE "нанесён серьёзный ущерб".

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