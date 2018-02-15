У Німеччини через брак озброєння виникли великі проблеми перед НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Починаючи з 2019 року, Бундесвер має взяти на себе керівництво багатонаціональних сил підвищеної готовності Joint Task Force (VJTF) у Східній Європі. Але німецькій армії бракує оперативних бойових танків. Про це повідомляє Welt.de з посиланням на секретний документ відомства, передає УНН.
Як свідчить конфіденційний документ Міністерства оборони, зокрема, 9 танкова бригада в Мюнстері, яка має виконувати відповідне завдання, у розпорядженні має лише дев’ять з 44 необхідних бойових танків Leopard-2. А з чотирнадцяти бойових машин піхоти Marder лише три є боєпридатними.
Проблеми виникли через дефіцит фінансування на тлі високої вартості обслуговування. Армія наразі намагається покрити "існуючий дефіцит завдяки іншим підрозділам. В результаті, однак, навчально-тренувальна робота інших частин Бундесверу буде паралізована", - повідомляє видання.
Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Bild зазначив, що Росія може в будь-який момент спробувати загострити ситуацію в Україні.
Як повідомляв УНН, Столтенберг заявляв про те, що НАТО відслідковує розміщення "Іскандерів" у Калінінградській області.