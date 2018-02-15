В Германии из-за нехватки вооружения возникли большие проблемы перед НАТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69870 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85536 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88229 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109351 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Начиная с 2019 года, Бундесвер взять на себя руководство многонациональных сил повышенной готовности Joint Task Force (VJTF) в Восточной Европе. Но немецкой армии не хватает оперативных боевых танков. Об этом сообщает Welt.de со ссылкой на секретный документ ведомства, передает УНН.

Как свидетельствует конфиденциальный документ Министерства обороны, 9 танковая бригада в Мюнстере, которая должна выполнять эту задачу, располагает лишь девятью из 44 необходимых боевых танков Leopard-2. А из четырнадцати боевых машин пехоты Marder только три являются боездатными.

Проблемы возникли из-за дефицита финансирования на фоне высокой стоимости обслуживания. Армия сейчас пытается покрыть "существующий дефицит, благодаря другим подразделениям".

В результате, однако, учебно-тренировочная работа других частей Бундесвера будет парализована, - пишет издание.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild отметил, что Россия может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Украине.

Как сообщал УНН, Столтенберг заявлял о том, что НАТО отслеживает размещение "Искандеров" в Калининградской области.

 

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