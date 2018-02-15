В Германии из-за нехватки вооружения возникли большие проблемы перед НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Начиная с 2019 года, Бундесвер взять на себя руководство многонациональных сил повышенной готовности Joint Task Force (VJTF) в Восточной Европе. Но немецкой армии не хватает оперативных боевых танков. Об этом сообщает Welt.de со ссылкой на секретный документ ведомства, передает УНН.
Как свидетельствует конфиденциальный документ Министерства обороны, 9 танковая бригада в Мюнстере, которая должна выполнять эту задачу, располагает лишь девятью из 44 необходимых боевых танков Leopard-2. А из четырнадцати боевых машин пехоты Marder только три являются боездатными.
Проблемы возникли из-за дефицита финансирования на фоне высокой стоимости обслуживания. Армия сейчас пытается покрыть "существующий дефицит, благодаря другим подразделениям".
В результате, однако, учебно-тренировочная работа других частей Бундесвера будет парализована, - пишет издание.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild отметил, что Россия может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Украине.
Как сообщал УНН, Столтенберг заявлял о том, что НАТО отслеживает размещение "Искандеров" в Калининградской области.