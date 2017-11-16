У Нігерії щонайменше 18 людей загинули внаслідок терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У місті Майдугурі на північному сході Нігерії щонайменше 18 людей загинули і 29 постраждали в результаті вибухів викликаних терористами-смертниками, передає УНН з посиланням на Premium Times.
“Чотири терориста-смертника, два чоловіки і дві жінки ... в різних місцях міста привели в дію саморобні вибухові пристрої, прикріплені до їхніх тілах”, — повідомили в місцевій поліції.
Як повідомив прес-секретар поліції Нігерії в Борно, напади були здійснені чотирма підозрюваними терористами-смертниками “Боко Харам”.
Відзначено, що перший вибух стався на молитовному місці, в той час як інші вибухи сталися після цього, всі в людних місцях.
“В результаті багаторазових вибухів загинуло в цілому вісімнадцять людей, включаючи чотирьох терористів-смертників. У той час як ще двадцять дев’ять осіб отримали різного ступеня травми”, — додали в поліції.
Також відзначено, що постраждалих госпіталізували до лікарень.
Як повідомляв УНН, в Лондоні затримали 14-річну за підозрою в причетності до тероризму.