В Нигерии не менее 18 человек погибли в результате терактов

“Четыре террориста-смертника, два мужчины и две женщины ... в разных местах города привели в действие самодельные взрывные устройства, прикрепленные к их телам”, — сообщили в местной полиции.

Как сообщил пресс-секретарь полиции Нигерии в Борно, нападения были совершены четырьмя подозреваемыми террористами-смертниками "Боко Харам".

Отмечено, что первый взрыв произошел на молитвенном месте, в то время как другие взрывы произошли после этого, все в общественных местах.

“В результате многократных взрывов погибло в общей сложности восемнадцать человек, включая четырех террористов-смертников. В то время как еще двадцать девять человек получили различной степени травмы”, — добавили в полиции.

Также отмечено, что пострадавших госпитализировали в больницы.

Как сообщал УНН, в Лондоне задержали 14-летнюю по подозрению в причастности к терроризму.